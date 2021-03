DRK Parchim : Überraschung mit 17 Ehrenamtskarten

Mitarbeiterinnen des Charity-Shops in der Kreisstadt wurden für ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt

Parchim | Große Freude bei 17 Frauen in Parchim: Jede von ihnen fand eine Ehrenamtskarte im Briefkasten. Diese Frauen zwischen 17 und 80 sind ehrenamtliche Helferinnen im Charity-Shop des DRK in Parchim. Der Laden in der Langen Straße bietet gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Wohnaccessoires, kleine Elektrogeräte, Bücher und Geschirr für wenig Geld an....

