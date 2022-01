Stilles Gedenken in Parchim : Mehr als 1600 Kerzen auf dem Schuhmarkt für Corona-Tote in MV

Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz möchte am 7. Februar in der Parchimer Innenstadt ein Lichtermeer der Solidarität entstehen lassen.

Parchim | Auf dem Schuhmarkt in Parchim sollen am Montag, 7. Februar, mehr als 1600 Kerzen angezündet werden. Jedes Licht steht für einen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, der in den letzten Jahren an Corona starb. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 waren es in diesem Bundesland 1632 Patienten. Zu wenig Wahrnehmung der Verstorbenen Zu der Aktion ...

