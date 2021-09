Freiwillige Feuerwehr Zölkow : Dietmar Arendt wird als Wehrführer verabschiedet

Der 68-Jährige geht nun in die Ehrenabteilung über. Mehr als 30 Jahre hat er die Zölkower Feuerwehr geprägt.

Zölkow | Wenn ein Spielmannszug aufspielt, muss es schon einen besonderen Anlass geben. So war es auch am Sonntagnachmittag in Zölkow vor dem Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr. Der musikalische Gruß galt dem bis dato amtierenden Chef der Brandschutztruppe, Dietmar Arendt. „Wir haben heute unseren Wehrführer in die Ehrenabteilung versetzt, denn mit nunmehr ...

