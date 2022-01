Gefundene Katze ausgesetzt : Tierschützer stellen Anzeige gegen Ordnungsamt Parchim

Aktivist wirft der Behörde vor, sich Weihnachten nicht um eine hilflose Katze gekümmert zu haben, die in einen Schacht gefallen war. Deshalb schaltete er jetzt Polizei und Kommunalaufsicht ein.

Parchim | Christoph Heuer vom Tierschutzverein SOS-Pfotenparadies in Primank ist fassungslos. Er kann nicht verstehen, warum sich das Ordnungsamt der Stadt Parchim Weihnachten nicht um eine Katze gekümmert hat, die von einer Frau hilflos in einem Schacht gefunden wurde. Sie gab das Tier in die Obhut des Ordnungsamtes. Das gab aber den Auftrag, die Katze kurz na...

