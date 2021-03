Corona-Bekämpfung in Parchim : Testzentrum im Giebelhaus nimmt Montag Betrieb auf

Lewitz-Werkstätten starten an einem von drei Standorten in Ludwigslust-Parchim mit den Schnelltests.

Parchim | Offiziell wurde das Giebelhaus in Parchim noch nicht einmal eingeweiht, weil die Corona-Pandemie das bereits vor einem Jahr verhinderte. Nun wurde hier in kürzester Zeit eines der drei ersten Schnelltestzentren in Ludwigslust-Parchim aus dem Boden gestampft. Betreiber sind die Lewitz-Werkstätten. Am Montag beginnt hier der Betrieb „Wir wurden vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.