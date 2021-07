Bahnhof Parchim : Taubendreck auf Bänken und Bahnsteigen sorgt für Unmut bei Reisenden

Am Parchimer Bahnhofsgebäude haben sich Tauben häuslich eingerichtet. Doch ihre Hinterlassenschaften verschmutzen regelmäßig die Bahnsteige und Bänke. Die Deutsche Bahn hat den Tauben nun den Kampf angesagt.

Parchim | Ein Bahnhof ist immer auch ein Aushängeschild einer Stadt. Er verschafft Reisenden einen ersten Eindruck des Ortes, an dem Sie ankommen, oder einen letzten, wenn sie wieder davonfahren. Dieser sollte so positiv wie möglich sein. Sollen die Gäste sich doch lange an das Reiseziel erinnern und bald wiederkommen. Doch der Parchimer Bahnhof ist im Moment e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.