Sturmschäden in Region Parchim : Sturmtief „Nadia“ sorgte für Dauereinsatz der Feuerwehren

In der gesamten Region des Altkreises Parchim waren umgestürzte Bäume und große Äste von den Fahrbahnen zu räumen. Es kam auch zu Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen.

Parchim | Für einen Dauereinsatz der Freiwilligen Feuerwehren in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag sorgte das Sturmtief „Nadia“. In der gesamten Region des Altkreises Parchim waren umgestürzte Bäume und große Äste von den Fahrbahnen zu räumen. Es kam auch zu Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen. Die Ankündigung des Parchimer Meteorologen Stefan Kreibohm von der Insel Hiddensee traf diesmal fast auf die Minute zu, denn gegen 17 Uhr sollte das Sturmtief „Nadja“ am Sonnabend Westmecklenburg erreichen und bis Sonntag andauern. Gegen 17.30 Uhr gingen am Sonnabend die ersten Alarmmeldungen aus der Region Parchim – Lübz – Plau bei der Leitstelle ein. Die ersten Bäume stürzten bei Leppin und bei Teerofen in Richtung Bossow auf die Fahrbahnen und behinderten den Straßenverkehr. Zwei Autos kollidierten mit Bäumen - niemand wurde verletzt Einen ersten vorläufigen Höhepunkt gab es ab etwa 19.30 Uhr, im Minutentakt wurden die Wehren alarmiert. Unmöglich hier alle Einsätze aufzuzählen, deshalb eine Auswahl, verbunden mit dem Dank an alle Einsatzkräfte, die bei dem starken Sturm vor Ort für freie Fahrbahnen sorgten. Bei den starken Böen waren die Einsätze auch nicht ungefährlich. Kurz nach 19.30 Uhr befuhr ein Autofahrer in Below die Bahnhofstraße. Als ein Baum stürzte, konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem Wagen gegen den Baum. Zum Glück blieb es bei Sachschaden, den die Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Etwa eine halbe Stunde später traf ein Baum auf dem Zarchliner Weg nahe Karow in Richtung der Bundesstraße 192 auf ein Auto. Zum Glück wurde auch hier niemand verletzt und es blieb bei Sachschaden. Dieser liegt nach Polizeiangaben bei etwa 2000 Euro. Baumkronen beschädigten Häuser in Parchim und Marnitz In der Karl-Marx-Straße in Sternberg drohten gegen 20.19 Uhr Solarpaneele abzustürzen und in Parchim Am Vogelsang stürzte nur 10 Minuten später ein Baum auf ein Haus. Die Kameraden der Parchimer Wehr wurden gegen 20.30 Uhr zur Straße Am Vogelsang gerufen. „Dort war eine Birke auf ein Mehrfamilienhaus gefallen und die Krone lag auf dem Dach“, berichtet Einsatzleiter Frank Lampe. Rund drei Stunden dauerte dieser Einsatz und das Haus ist weiterhin bewohnbar. Zur Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Gegen 9 Uhr am gestrigen Sonntag kam für die Parchimer der fünfte Einsatz, diesmal waren Dachziegel von einem Haus in der Langen Straße zu räumen, die auf die Straße zu fallen drohten. Auch in Marnitz fiel gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein Baum auf ein Haus. Während der Baum auf der Straße lag, hatte die Krone das Dach eines Einfamilienhauses leicht beschädigt., wie der Gemeindewehrführer Dirk Prieß berichtet. Den Abend und die Nacht über waren viele Kameraden im Einsatz und beseitigten umgestürzte Bäume und starke Äste, so zwischen Siggelkow und Groß Pankow, zwischen Granzin und Wozinkel, nahe Holzendorf und Hohen Pritz, nahe Steinbeck bei Goldberg... Während die Mestliner Kameraden auf dem Weg nach Ruest zu einem umgestürztem Baum fuhren, haben sie sicherheitshalber bei Kadow noch einen weiteren Baum gefällt, dessen großer Ast abgebrochen war und nur noch am „seidenen Faden“ hing. Derweil waren die Parchimer schon wieder unterwegs in Richtung Slate, da am Ziegeleiweg ebenfalls ein Baum zu beräumen war. Auch am Sonntagvormittag waren die Helfer gefragt. Überall versperrten umgestürzte Bäume das Befahren der Straßen im Landkreis. Gegen 6 Uhr kollidierte ein Autofahrer zwischen Siggelkow und Tessenow mit einem Baum. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Gegen 7.30 Uhr wurden die Lübzer erneut zum Einsatz alarmiert. In der Scharnhorststraße hatten sich von einem Wohnblock etwa 250 Quadratmeter Dachpappe vom Dach gelöst. Mit der Drehleiter ging es hoch hinaus und die Reste des Pappdaches wurden entsorgt. Bis zum Vormittag hatten die Lübzer Kameraden zehn Hilfeleistungseinsätze absolviert. Auch die Plauer Feuerwehr war gemeinsam mit den Kameraden der Löschgruppe Karow im Dauereinsatz, sie leisteten bis zum Vormittag 13 Einsätze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.