Lübtheen und Brahlstorf : Störung bei der Trinkwasser-Versorgung

Baufirma beschädigt Hauptwasserleitung.

Lübtheen | Im Zuge des Breitbandausbaus hat eine Baufirma die Hauptwasserleitung zwischen Jesow und Melkof beschädigt. Bis auf Weiteres wird die Trinkwasserversorgung in Lübtheen und Brahlstorf nur eingeschränkt sichergestellt. An einer Lösung des Problems wird gearbeitet. Weitere Informationen folgen in Kürze. ...

