Kinderbedarfsbasar in Klinken : Stöbermeile auf dem Pfarrhof bietet vom Body bis zum Reisebett viel Auswahl

In Klinken findet am Sonnabend zum zweiten Mal ein Kinderbedarfsbasar statt. Veranstalter ist die Kirchengemeinde.

Klinken | Der zur Annahmestelle umfunktionierte Gemeinderaum in Klinken gleicht in dieser Woche einem Kinderkaufhaus: Auf den Tischen stapeln sich Sachen für Babys, Kleinstkinder und größere Kids. Spielzeug, Laufräder, Kinderwagen, Puppen-, Kinder- und Reisebettchen warten auf neue Besitzer. Erfreuliche Auswahl auch in den Größen ab 128 Wer nach gut erhal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.