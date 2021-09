Interview zur Landtagswahl 2021 : Steffi Pulz-Debler aus Parchim will direkt in den Landtag

Am 26. September wird in MV gewählt – wir stellen bis dahin alle Direktkandidaten für den Wahlkreis 31 vor. Die Landtagskandidatin der Partei Die Linke möchte sich für den Klimaschutz und die gesundheitliche Versorgung einsetzen.

Parchim | Acht Kandidaten kämpfen im Wahlkreis 31 um das Direktmandat für den neuen Landtag. Zum Wahlkreis gehören die Stadt Parchim sowie die Ämter Parchimer Umland, Eldenburg Lübz und Plau am See. Steffi Pulz-Debler (Die Linke) möchte zum ersten Mal in den Landtag und das Direktmandat gewinnen. Die 40-Jährige ist in Parchim geboren und aufgewachsen. Sie le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.