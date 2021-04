Kriegsende in Parchim : Stammt die Bombe vom Angriff am 4. April 1945?

Der Fliegerhorst in Parchim hatte eine der ersten Düsenjägerstaffeln der Welt. Daher war er ein wichtiges Angriffsziel.

Parchim | Die in der vergangenen Woche in der Parchimer Regimentsvorstadt entdeckte amerikanische Bombe stammt mit großer Sicherheit vom Luftangriff auf den Parchimer Fliegerhorst am Vormittag des 4. April 1945. Dieser Meinung ist Hobbyhistoriker Hartmut Göllnitz, der sich seit 30 Jahren mit dem Kriegsende in Parchim beschäftigt. Der 72-Jährige ist auch Mitglie...

