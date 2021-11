Plau am See : Stadtvertreter ernennen Wehrführer Ronny Roesch zum Ehrenbeamten

Bei der Sitzung der Stadtvertretung in Plau am See ging es außerdem um Straßennamen, gebührenfreies Parken und eine neue Unterstellhalle für die Mitarbeiter der Kläranlage.

Plau am See | Auf der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend wurde Ronny Roesch, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See, zum Ehrenbeamten ernannt. Ronny Rosch tritt damit seine zweite Amtszeit als Wehrführer an. Seit sechs Jahren leitet er die Feuerwehr in Plau. Am 2. Oktober wurde Roesch von den Kameraden auf ihrer Jahreshauptversammlung wiedergewählt. ...

