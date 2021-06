Parchim : Stadtvertreter tagen erneut in Dargelütz

Die internationale Freizeit- und Begegnungsstätte muss erneut als Tagungsort dienen. Vielfältige Themen stehen auf der Tagesordnung.

Parchim | Der Ortsteil Dargelütz entwickelt sich zum Tagungsort für Parchims Stadtvertreter. Am Mittwoch, 16. Juni, treffen sich die Kommunalpolitiker zu ihrer nächsten Sitzung. Der Rathaussaal ist für den notwendigen Corona-Abstand zu klein und in der Stadthalle befindet sich immer noch das Impfzentrum. Daher berät die Stadtvertretung ab 17 Uhr wieder in der I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.