Parchim : Stadthalle fährt Kulturbetrieb schrittweise hoch

Derzeit Veranstaltungen für bis zu 150 Besucher möglich. Ersatztermin für Karat-Konzert soll bald feststehen.

von Christiane Großmann

24. Juli 2020, 16:27 Uhr

Parchim | Statt der Sommer-Kunstschau im großen Saal nun drei Wechselausstellungen im kleineren Raum nebenan: Bei der Stadt ist man derzeit mächtig am rödeln, um den Kulturbetrieb in der Stadthalle nach der Corona-Zwangspause schrittweise wieder hochzufahren und auch die ein oder andere Alternative zu geplatzten Veranstaltungen anzubieten. Das Maß aller Dinge sind dabei die jeweils geltenden Coronabestimmungen.

Mit Abstandsregel maximal 150 Besucher möglich

Aktuell sind zwar in geschlossenen Räumen Veranstaltungen für bis zu 200 Besucher möglich. Die wird es in der Stadthalle vorerst, mindestens bis zum 13. August, jedoch nicht geben können: Denn mehrere Varianten, wie man die Gäste im großen Saal platzieren könnte, führten immer zum gleichen Ergebnis: „Eine Einhaltung der zur Zeit geltenden Abstandsregelungen ist nur bis zu einer Besucherzahl von 150 möglich“, verdeutlicht der Leiter des städtischen Kulturressorts, Dirk Johannisson.

Elf größere Veranstaltungen komplett abgesagt

Wegen der Coronapandemie mussten seit dem Frühjahr elf größere Veranstaltungen in der Stadthalle komplett abgesagt werden. Die geplatzten Theateraufführungen sind darin noch nicht mitgerechnet. Für sieben weitere Veranstaltungen soll ein Ersatztermin gefunden werden. „Wir sind ständig im Gespräch mit den Veranstaltern und loten aus, was möglich ist“, versichert die Mitarbeiterin im Kulturamt, Kerstin Häger. Gern würde sie an dieser Stelle schon konkret sagen, wann das Karatkonzert stattfindet. Im Gespräch sind zwei Termine im September oder Oktober. „Es kann aber auch sein, dass die Band erst nächstes Jahr in Parchim Station macht“, bleibt Kerstin Häger realistisch. Das Konzert war so gut wie ausverkauft. Gleich ins Jahr 2022 verschoben wurde das Gastspiel von Saso Avsenik mit seinen Oberkrainern.

Matthias Platzeck bei "Parchim liest" dabei

Ab September nimmt der Veranstaltungsbetrieb zunächst mit einigen kleineren Formaten Fahrt auf: Am 5. September wird das Ensemble „Rosas Negras“ mit der Tänzerin Blanca Nieves Jahrhunderte alten und doch ewig jungen Flamenco präsentieren. Einen Klavierabend mit Lyrik und Anekdoten garnieren am 9. September die beiden befreundeten Pianisten Andreas Güstel und Julian Eilenberger. Das Berliner Kabarett “Distel“ fährt am 18. September in der Stadthalle seine Stacheln aus. Mächtig ins Zeug legt sich die Stadt, dass im November eine Lesung mit musikalischer Begleitung über den beliebten Schauspieler Jan Fedder stattfinden kann. Zum Parchimer Lesefest im November nimmt Matthias Platzeck am Lesepult Platz. Der Politiker stellt sein neues Buch „Wir brauchen eine neue Ostpolitik“ vor.

Ausstellung am Sonnabend geöffnet

Wer sich am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr auf den Weg in die Stadthalle macht, kann mit dem ersten Aussteller dieses Sommers ins Gespräch kommen: Volker Timm zeigt Bilder und Zeichnungen in verschiedenen Techniken. Entstanden sind sie in jüngerer Vergangenheit. Schon in den vergangenen Tagen sei das Interesse spürbar gewesen, freut sich der Parchimer. Volker Timm folgen als Aussteller vom 4. bis 28. August Ben Breidbach aus Kossebade (Fotografien) sowie die Macher des im Frühjahr erschienenen Parchim-Bildbandes Steffen Struck und Tilo Tambach.

Service Ausstellungen im kleinen Saal der Stadthalle Die bis Ende September laufenden Ausstellungen im kleinen Saal der Stadthalle sind jeweils dienstags von 13 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Sonnabends-Öffnungszeiten sind am 25. Juli, 8. und 29. August sowie am 5. und 19. September jeweils von 13. bis 17 Uhr