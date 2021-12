Parken in Parchim : Stadt Parchim verzichtet zum Fest auf Parkgebühren

Wer in Parchim parken will, muss in der Vorweihnachtszeit kein Ticket ziehen. Das Parken ist kostenfrei, stattdessen muss an die Parkscheibe raus.

Parchim | Wer in der Parchimer Innenstadt ab heute einen Parkplatz sucht, entdeckt sie schnell: abgedeckte Parkuhren. Denn sein Auto abzustellen ist nun für eine Weile kostenlos. Mittlerweile ist es gute Tradition, in der Vorweihnachtszeit auf die Parkgebühren zu verzichten. „Ab heute werden die Parkscheinautomaten abgehängt. Mit dem kostenfreien Parken starten...

