Stadt Parchim : Vollsperrung der Wockerstraße am Dienstag

Ursprünglich war die Vollsperrung bereits für Sonntag angekündigt. Autofahrer müssen den Bereich in der Innenstadt umfahren.

Parchim | Die für Sonntag geplante Vollsperrung der Wockerstraße wurde von Sonntag auf Dienstag, 2. November, verschoben. Die Stadt Parchim führt technische Störungen als Grund für die verzögerten Arbeiten an. Nun ist geplant, den Verkehr am Dienstag von 7 bis 18 Uhr um den Bereich Heidestraße und Linderstraße umzuleiten. An der Stelle werden Kran- und Beton...

