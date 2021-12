Staatstheater Parchim zu Gast : Kulturhaus Mestlin lädt zu Adventsgeschichten

Die Gäste erwartet ein weihnachtlichen Programm mit Geschichten von Leo Tolstoi oder Hans Christian Andersen und dem Puppenspiel.

Mestlin | Am kommenden Wochenende verwandelt sich der kleine Saal im Kulturhaus Mestlin in eine Weihnachtsstube. Das Junge Staatstheater Parchim gastiert am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr und Sonntag, 19. Dezember, um 16 Uhr mit den diesjährigen Adventsgeschichten unter dem Titel „Fröhlich, Selig, Gnadenlos“. Musikalische Höhepunkte und ein Überraschungsgas...

