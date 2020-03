Spornitz: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

von svz.de

23. März 2020, 10:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 bei Spornitz ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau kam wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Frau war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen plötzlich ins Schleudern gekommen. Anschließend überschlug sich der Daewoo und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Dabei entstand am Unfallauto erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die B191 an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.