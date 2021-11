Grundschule West in Parchim : Sophia und Leonie begeistern Erstklässler mit spannender Geschichte

Die Grundschule West beteiligt sich regelmäßig an der Gemeinschaftsaktion „Parchim liest“. Zwei Schülerinnen lasen jetzt vor Abc-Schützen der Klasse 1b.

Parchim | Eine Stecknadel wäre bei ihrem Fall auf den Boden zu hören gewesen – so mucksmäuschenstill war es im Klassenzimmer der 1b in der Parchimer Grundschule West. Aufmerksam lauschten die Schulanfänger mit ihrer Klassenlehrerin Marion Wilzewski der spannenden Geschichte vom kleinen Schmetterling, der sich nicht so recht traute zu fliegen. Fließender Vort...

