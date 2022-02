Skurrile Verkehrskontrolle bei Stolpe : Polizei stoppt Auto mit Frau im Kofferraum

Gefährliche Fahrt auf der Autobahn. Trotz kleiner Strafe halfen die Beamten dann auch noch der Familie

Parchim | Die Polizei straft nicht nur, sie hilft auch. Das hat jetzt die Autobahnpolizei in Stolpe unter Beweis gestellt. Die Beamten stoppten am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 24 einen Audi A3, weil in dem Fahrzeug eine Frau im Kofferraum saß. Zuvor hatte es schon Anrufe von besorgten Autofahrern von der A14 gegeben. Da säße eine Frau im Kofferraum, teil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.