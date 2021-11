Betreuung in Siggelkow : Senioren tanzen zum fünften Geburtstag der Tagespflege Klönsnack

Viele Senioren sind oft alleine. Abhilfe schafft die Tagespflege Klönsnack in Siggelkow. Seit fünf Jahren können hier ältere Menschen zusammenkommen.

Siggelkow | Schwungvoll begann die Geburtstagsfeier der Tagespflege Klönsnack in Siggelkow am Mittwoch. Akkordeon-Spieler Peter Hahn spielte Stimmungsmusik und die Pflegerinnen tanzten und schunkelten mit den Senioren. Natürlich wurde auch mit Sekt und Eierlikör auf das fünfjährige Bestehen angestoßen. „Ich bin sehr gerne hier. So bin ich nicht alleine und das...

