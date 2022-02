Schweinepest in Ludwigslust-Parchim : Bei Fallwildsuche mit 200 Helfern unterstützt auch die Bundeswehr

Seit Freitag sind auch Armeeangehörige neben den Freiwilligen aus Feuerwehren, Gemeinden, Blaulichtorganisationen, Landwirtschaftsbetrieben und der Jägerschaft beim Aufspüren von verendeten Wildschweinen dabei.

Karrenzin | Am Sonnabend konnten die Bewohner von Wulfsahl ungewöhnlich viele Menschen in ihrem kleinen Dörfchen unweit der A24 beobachten. Der Ortsteil der Gemeinde Karrenzin war Ausgangspunkt für die großangelegte Suche nach verendeten Wildschweinen im gefährdeten Gebiet. Ende November 2021 wurde bekanntlich der erste Fall der Afrikanischen Schweinpest ASP in L...

