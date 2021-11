Von Parchim bis Goldberg : Schulen in der Region halten Corona weitgehend in Schach

In den Bildungseinrichtungen kann der Unterricht stattfinden, so die Schulleiter und der Kreissprecher. Grund seien vor allem die guten Hygienekonzepte

Parchim, Lübz, Goldberg | Die Corona-Infektionszahlen schnellen immer weiter in die Höhe. Beinahe täglich gibt es einen neuen Rekordstand bei den Inzidenzwerten. Laut Robert-Koch-Institut liegt Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag bei einem Inzidenzwert von 294. Doch betreffen die vielen Neuinfektionen auch die Schulen? Kann der Unterricht in der Region wirklich stattfinden? ...

