Volksfest in Parchim : Schüler müssen sich nicht für Martinimarkt testen lassen

Am Freitag geht es los. Auf dem Festgelände gilt die 3G-Regel, aber nicht für Kinder unter sieben Jahren und Schüler bis 17. Es gibt keine Umzäunung, doch die Einhaltung der Hygieneregeln wird kontrolliert

Parchim | Der Tag, auf den alle in Parchim warten, rückt näher: Am Freitag ist es so weit, dann eröffnet der Martinimarkt auf dem Festgelände an der Bergstraße um 14 Uhr. Eine kleine offizielle Eröffnung wird um 17 Uhr gefeiert. Die Schausteller sind inzwischen alle da und haben weitestgehend ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Lesen Sie weiter: Breakdan...

