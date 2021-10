Kultimbiss in Friedrichsruhe : Großer Auflauf bei der Schlüsselübergabe an Martin Morcinek

Am Freitag übergab Ronald Banner symbolisch den Kultimbiss in Friedrichsruhe an den neuen Pächter

Friedrichsruhe | Eine Ära geht in Friedrichsruhe zu Ende, eine neue Etappe beginnt. Diese Tatsache wurde am Freitag in aller Öffentlichkeit besiegelt: Ronald Banner reichte symbolisch einen hölzernen Schlüssel mit der Aufschrift „Viel Glück“ an den Pächter seines Imbisses weiter. Künftig wird Martin Morcinek den Laden schmeißen. Der heißt jetzt „Morcis Küche“. Frie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.