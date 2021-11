Volksfest in Parchim : Schausteller kritisieren unbefestigte Wege auf dem Martinimarkt

Am Sonntag hieß es „Land unter“ auf dem Jahrmarkt in der Kreisstadt. Durch den Regen bildeten sich große Pfützen und Schlamm zwischen den Fahrgeschäften und Buden. Die Schausteller drängen auf Änderung der Zustände.

Parchim | Überall auf dem Martinimarkt wird am Montagvormittag Wasser weggewischt und Schlamm von den Zugängen zu den Buden und Fahrgeschäften gefegt. Mitarbeiter des Betriebshofes schütten mit Kies die größten Pfützen zu, doch an vielen Stellen auf den Wegen bleibt es schlammig. Petrus meinte es am Sonntag nicht gut mit den Schaustellern und Besuchern, es regn...

