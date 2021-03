Mestliner Dorfkirche : Hohe Kosten für Beseitigung der Brandspuren

Ein Baubeauftragter besichtigte die Schäden in Mestliner Dorfkirche. Summe wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Mestlin | In dieser Woche kam der Baubeauftragte der Propstei Parchim, Rüdiger Liedtke, in die Mestliner Dorfkirche. Grund ist die Besichtigung der Brandschäden. Wie unsere Zeitung berichtete, verübten am 25. Februar bislang unbekannte Täter einen Brandanschlag, in dem sie ein mehrere Jahrhunderte altes Gestühl anzündeten. Dabei wurde nicht nur das Gestühl arg ...

