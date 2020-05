SVZ verlost Grillgut der "Mecklenburger Landpute" : Grillen wie die Profis

Zu Pfingsten verlost SVZ Grillpakete von der "Mecklenburger Landpute" und veröffentlicht Tipps von Sternekoch Ronny Siewert

von Amelie Uding

22. Mai 2020, 16:33 Uhr

Severin | Wenn die Tage wärmer werden, beginnt auch wieder die Grillsaison. Und auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie so einiges anders läuft, so mindert das nicht die Vorfreude auf das Angrillen. Um sich schon mal auf die Saison einzustimmen, bietet die „Mecklenburger Landpute“ deshalb passend zu Pfingsten fünf Grillpakete mit Bio Hähnchen-Bratwurst, Putenbrust-Steaks, grob gewürzten Landputensteak, Hähnchen-Oberkeule-Steak, feiner Geflügelbratwurst und Secco Bianco an. Und obendrauf gibt es in den kommenden Tagen Rezeptideen von Ronny Siewert, dem Sternekoch aus Heiligendamm. „Wir dachten uns, die Tipps und die Pakete passen jetzt perfekt zur Jahreszeit“, sagt Diego Ludwig vom Marketing der Mecklenburger Landpute. Zudem solle dadurch der regionale Gedanke gestärkt werden. „Unser Sitz ist ja auch in Severin. Unser Ansatz ist nun mal, regional zu denken“, erklärt Ludwig. Die Grillpakete können am Samstag, den 30. Mai, in den Filialen der Mecklenburger Landpute oder auf den Wochenmärkten abgeholt werden. Ludwig: „Die Gewinner müssen dann bitte nur noch angeben, wo sie es abholen wollen.“

Verlosung von Grillpaketen

Wenn Sie, liebe Leser, gern ein Grillpaket gewinnen möchten, dann rufen Sie bei uns an. Wir verlosen zu Pfingsten ein Grillpaket der Mecklenburger Landpute mit Geflügelbratwurst, Putenbrust-Steak, Landputensteak, Hähnchen-Oberkeulen-Steak und Secco Bianco. Wie geht das?: Rufen Sie heute an und nennen das Kennwort "Grillpaket", Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer. Hier unsere Gewinnerhotline: 01378-801476 (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.