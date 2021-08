Parchim : SPD sorgt sich um drohenden Leerstand

Fraktion hat Antrag für Stadtvertretersitzung eingebracht, der Teilnahme an Förderprogramm anregt. Doch Antragsschluss ist schon in 14 Tagen

Parchim | Noch ist Leben im Gebäude der Commerzbank am Schuhmarkt, im Theater in der Blutstraße und im Museum. Doch alle drei Gebäude werden in absehbarer Zeit leer stehen. Im Juli gab die Commerzbank bekannt, dass auch die Filiale in Parchim zu den 340 von 790 Filialen gehört, die geschlossen werden sollen. Ab Oktober soll mit der Schließung der ersten rund 24...

