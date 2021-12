Wohnen in Westmecklenburg : Zähes Ringen um mehr Baumöglichkeiten auf dem Land

Der Planungsverband Westmecklenburg will diese weiter begrenzen. So werden Zuzug und die Rückkehr wertvoller Fachkräfte und das Bevölkerungswachstum ausgebremst. Grundlage für Pläne sind veraltete Daten.

Parchim | Die Geschichte der Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsplanes für Westmecklenburg erinnert an die Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Auch in diesem Fall scheinen alle Protagonisten in einer Zeitschleife gefangen zu sein. 2016 dachten sich die Mitglieder des Regionalen Planungsverbandes, es wäre eine gute Idee, den von 2011 bis 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.