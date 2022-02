Kein Anschluss in Primank : Reparatur der zerstörten Telefonleitung verzögert sich

Vergangene Woche wurde durch Baumfällarbeiten die Telefonleitung nach Primank gekappt. Die Reparatur verzögert sich, soll aber demnächst erfolgen. Noch müssen die Techniker Sturmschäden beseitigen.

Primank | Schon fast eine Woche müssen die Einwohner in Primank ohne Festnetztelefon und teilweise auch ohne Internet auskommen. Eine Garten- und Landschaftsbaufirma hatte am Mittwoch, 9. Februar, bei Baumfällarbeiten wohl aus Versehen auch gleich die Telefonleitung gekappt, die in den Ort führt. Deshalb ist der Kontakt zur Außenwelt über diesen Weg vorerst nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.