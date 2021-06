Pferdesport nach Corona : Reitvereine in Kladrum und Benzin steuern wieder auf Turniere zu

Nach der Zwangspause planen die Vereinsmitglieder aus Kladrum und Benzin die ersten Veranstaltungen mit Zuschauern.

Kladrum/Benzin | Langsam trabt das braune Pferd auf das Hindernis zu. Die Reiterin hat die Zügel angezogen. Eine Frau in Weiß läuft auf dem größtenteils von der Sommersonne verbrannten Rasen neben ihnen her. Derweil warten die Zuschauer am Gatter gespannt auf den finalen Sprung. Ein Bild aus vergangenen Tagen. „Das war auf unserem Reitplatz in Kladrum zum Tag des Pfer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.