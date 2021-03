Corona-Demonstration in Parchim : Corona-Kritiker beißt einen Polizisten

Am Rande einer Demonstration gegen die geltenden Corona-Maßnahmen ist in Parchim ein Polizist gebissen worden.

Parchim | Diese Anti-Corona-Veranstaltung hatte Biss – und das leider im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein 51-jähriger Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen leistete am Sonntagabend in Parchim Widerstand gegen Polizeibeamte, als diese seine Identität feststellen wollten. Letztlich biss der Mann zu und verletzte einen Polizisten leicht, heißt es in einer Pre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.