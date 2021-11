Parchim : Ladendieb in Discounter gestellt

Nach zwei Diebstählen in kurzer Folge in einem Discountmarkt in Parchim konnte am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb gestellt werden.

Parchim | Nach zwei Diebstählen in kurzer Folge in einem Discountmarkt in Parchim konnte am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb gestellt werden. Das teilte am Freitag die Polizeiinspektion Ludwigslust mit. Der 39-jährige Tatverdächtige soll zunächst Lebensmittel in dem Geschäft gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Ein Ladendetektiv eilte dem flüchtigen T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.