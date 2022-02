Sexuelle Belästigung : Polizei sucht Sexualstraftäter mit neuem Fahndungsfoto in Parchim

Am 9. Dezember wurde in der Stadt eine Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun mit einem neuen Foto nach dem Täter. Schon im September gab es mehrere Übergriffe. Es soll sich in allen Fällen um einen Täter handeln.

Parchim | Im Herbst vergangenen Jahres und im Dezember kam es zu mehreren Übergriffen auf junge Frauen im Stadtgebiet Parchim. Noch konnte die Polizei den Täter nicht fassen. Mit einem neuen Fahndungsfoto erhofft sie sich nun neue Hinweise. „Das Fahrrad ist schon sehr auffällig. Deshalb gehen wir davon aus, dass jemand es erkennt und weiß, wem es gehört“, erklä...

