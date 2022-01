Spielzeugpistole gestohlen : Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen aus Parchim

Dem Jugendlichen wird räuberischen Diebstahls und Körperverletzung vorgeworfen.

Parchim | Die Polizei ermittelt gegen einen Jugendlichen aus Parchim wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Beim Versuch, einen Ladendieb zu stellen, ist am Dienstagabend in Parchim eine Verkäuferin leicht verletzt worden, teilte Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, am Mittwoch mit. Frau wollte Täter hindern Die Frau h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.