Parchim : Pilzberatung ist umgezogen

Nach Absprache sind auch jetzt schon Pilzwanderungen möglich.

Parchim | Die Pilzberatungsstelle in Parchim ist umgezogen. Interessierte können sich ab sofort in der Cordesiusstraße 26 über heimische Pilzarten informieren. Berater Jürgen Gärtner bietet nach Absprache auch jetzt schon Pilzwanderungen in den Wäldern rund um Parchim für bis zu zehn Personen an. Willkommen sind Gruppen, Firmen und Familien. Die Beratungsste...

