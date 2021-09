Praxisjubiläum in Parchim : Für ihre Mitarbeiter ist Physiotherapeutin Annette Dormann der Fels in der Brandung

Am 16. September 1991 machte sich Annette Dormann mit einer Physiotherapiepraxis in Parchim selbstständig. Die Mitarbeiter schwören auf ihre Chefin.

Parchim | Gäbe es in Parchim einen Pokal für den beliebtesten Arbeitgeber, dann wäre Annette Dormann eine der größten Favoritinnen. Für ihre Mitarbeiter ist die Physiotherapeutin der Fels in der Brandung. Am 16. September feiert sie ihr 30-jähriges Praxisjubiläum. Dieses Ereignis möchte das Team zum Anlass nehmen, um sich bei seiner Chefin öffentlich zu bedanke...

