Gottesdienste am Ostersonntag : Eine Osterandacht per Dauerschleife

In der kleinen schmucken Belower Dorfkirche wurde in diesen Tagen der Gottesdienst aufgezeichnet.

Below | Ostern ist einer der höchsten Feiertage der Kirchen, es ist die Feier über die Auferstehung Jesu Christi – und die sollte schon in einem entsprechendem Rahmen gewürdigt werden. Doch wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen muss wieder für Alternativen gesorgt werden. Statt gemeinsam in den Kirchen zu feiern, bleiben viele Ch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.