Kultur on Tour im Landkreis : Parkanlage Alter Friedhof in Parchim wird zum Festivalgelände

Vom 6. bis 8. August ist Parchim Etappenort für das Festival der darstellenden und bildenden Kunst im Landkreis. Das Programm findet auf der Parkanlage Alter Friedhof statt. Gesucht werden noch Helfer am Einlass.

Parchim | Drei Tage am Stück Musiktheater, Puppenspiel, Kunst- und Klanginstallationen, Kabarett, Kunsttouren: Das erwartet Einwohner aus Parchim und dem Umland sowie Sommergäste vom 6. bis 8. August in der Kreisstadt. An besagtem Wochenende macht das Festival für darstellende und bildende Kunst „Kultur on Tour“ in Parchim Station. Zum Austragungsort wird di...

