Straße St. Nicolai Parchim : Anwohner fühlen sich schlecht über Bauarbeiten informiert

Großflächig wurden wegen des Baus einer Entwässerungsanlage in einer Parchimer Straße Bäume und Sträucher entfernt, die dort seit Jahrzehnten wuchsen. Die Anwohner sind sauer und beklagen fehlende Infos der Stadt.

Parchim | Seit 40 Jahren leben Brigitte und Gerhard Mothes in der beschaulichen Straße Sankt Nikolai in Parchim. Hier haben sie ihr Eigenheim und bis vor kurzem sah es in der Straße sehr grün aus. Büsche, Bäume und Sträucher wuchsen und hielten den Lärm von der nahen B 321 ab, die nach Schwerin führt. Doch nun gab es einen Kahlschlag des Grünstreifens. Die S...

