Parchim : Weihnachtsmärchen mit Familienvorstellung

Für die vorweihnachtliche Vorstellung „Vom Fischer und seiner Frau“ vom Jungen Staatstheater gibt es noch Karten

Parchim | Am Sonntag, 21. November, zeigen die Schauspieler des Jungen Staatstheaters ihr Weihnachtsmärchen für die ganze Familie. Für die Vorstellung „Vom Fischer und seiner Frau“ in der Parchimer Stadthalle gibt es noch Karten. Beginn der Aufführung ist 16 Uhr. Die Kasse öffnet am Sonntag eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der Stadthalle. Trotz Corona-A...

