Hilfe für das Parchimer Museum : Rotarier und Lions ermöglichen Restaurierung von Museumsexponaten

Projektauftakt mit einem Benefizessen in Spornitz: Clubs fördern die Restaurierung von Museumsexponaten für den Umzug in die Kulturmühle.

Parchim/Spornitz | Kulinarischer Auftakt für ein neues Spendenprojekt in Parchim: Mehr als 60 Gäste – Mitglieder des Rotary- Clubs, ihre Partner sowie Freunde – genossen am Dienstagabend im „Van der Valk-Landhotel“ in Spornitz hervorragend zubereitetes Damwild aus heimischen Wäldern. Der Reinerlös des Abends in Höhe von 1500 Euro kommt einer Kultureinrichtung in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.