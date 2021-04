Parchim : Parchimer Museum ermöglicht wissenschaftliches Volontariat

Auf zwei Jahre befristete Stelle wurde bereits ausgeschrieben und soll nun schnellstmöglich besetzt werden.

Parchim | Das Parchimer Museum bietet ein wissenschaftliches Volontariat an. Die Vollzeitstelle ist auf zwei Jahre befristet. Sie ist eine Chance, im Anschluss an ein Studium und in Vorbereitung auf eine Tätigkeit im musealen Bereich erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Die Stellenausschreibung ist inzwischen gelaufen. Bewerbungen waren bis zum 31. März möglich....

