„Spielland - Anne Frank“ in Parchim : Parchimer Kita-Kinder freuen sich schon auf ihren ersten Saunagang

Jungen und Mädchen in der Kita der Volkssolidarität in Parchim können bald ihre Abwehrkräfte in der Sauna stärken. Die neue Fasssauna soll zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden.

Parchim | „Oh, das riecht noch ganz neu“, flüstert ein kleines Mädchen beim Probesitzen in dem „Holzfässchen“. Die Jungen und Mädchen aus dem „Spielland – Anne Frank“ in Parchim brennen regelrecht darauf, ihre Freiluft-Sauna in Betrieb nehmen zu können. Sogar die extra neu angeschafften Bademäntel liegen schon bereit. „Ende Dezember, Anfang Januar ist es soweit...

