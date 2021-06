Neustart in der Kultur : Parchimer Band HICK trifft sich zur ersten Probe in Mäxchens Musikgarage

Seit Monaten erstmals wieder als vollzähliges Quartett zusammen: Die Gruppe „HICK“ aus Parchim beendete in dieser Woche die Corona-Zwangspause und macht wieder regelmäßig Musik bei Peter (Mäxchen) Wolff.

Parchim | Das war Musik in den Ohren von Peter (Mäxchen) Wolff. In seiner Musikgarage geht es endlich wieder zur Sache. Am Dienstagabend fand im Kiez von Parchims Rock-Urgestein auf dem Brook zum ersten Mal seit Monaten eine Bandprobe statt. Ab sofort kehrt die Parchimer Gruppe „HICK“ wieder regelmäßig bei Peter Wolff ein. Das letzte Beisammensein des Quarte...

