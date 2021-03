Parchim : Gegnern des Rassismus eine Stimme geben

Installation an der St. Marienkirche Parchim anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus wird enthüllt.

Parchim | Seit mehreren Jahren beteiligen sich auch in Parchim Menschen verschiedener Parteien, Organisationen und der Kirche an Aktionen anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus, die seit 1979 auf Anregung der Vereinten Nationen um den 21. März herum stattfindet. 29 Fotos, ein Gedicht In diesem Jahr ist es eine Installation, 29 Fotos, Porträt...

