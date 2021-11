Parchim liest : Bundesweite Vorleseaktion geht wieder an den Start

Am 17. November startet wieder die bundesweite Vorleseaktion, an der sich auch die Stadt Parchim erneut beteiligen wird.

Parchim | Nach einem Jahr Pause ist es wieder so weit, Parchim startet in einen Lese-Herbst mit spannenden Geschichten, berührenden Gedichten und illustren Gesprächen. „Parchim liest“ wird in diesem Jahr wieder stattfinden, teilte am Freitag die Stadt mit. Diese bundesweit stattfindende Aktion ist mittlerweile zum größten Vorlesefest Deutschlands geworden. Über...

