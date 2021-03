Ungewöhnliche Anfragen : Parchim-Souvenirs sind weltweit beliebt

Anfragen nach Krawatten, Flaggen und Magneten kommen aus der Schweiz, den Niederlanden und sogar den USA.

Parchim | Die Stadtverwaltung von Parchim erreichen oft ungewöhnliche Anfragen. Eine davon ist die von Heinz-Jürgen Nolde aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen: Der leidenschaftliche Schlipssammler hat bereits über 420 Krawatten, darunter Fanartikel aus Städten in ganz Deutschland. Doch ein Schlips der Kreisstadt Parchim fehlte noch in seiner Sammlung. K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.