Parchim : Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 191 bei Parchim sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden.

von svz.de

26. Februar 2019, 17:29 Uhr

Bei einem Auffahrunfall zweier PKW mit einem Motorrad auf der Bundesstraße 191 bei Parchim sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 66-jährige Motorradfahrer die B191 aus Parchim kommend in Richtung Spornitz. Er beabsichtigte mit seiner Honda nach links in Richtung Kiekindemark abzubiegen.

Die entgegenkommende 20-jährige Autofahrerin eines VW Golf bemerkte dies und bremste ihr Fahrzeug ab, um das Motorrad passieren zu lassen. Die dahinter befindliche 53-jährige Autofahrerin bemerkte dies jedoch zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrem VW Touareg auf den stehenden Golf auf.

In weiterer Folge schob sie den Golf nach vorne gegen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen an den Beinen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des VW Golf wurde ebenfalls leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.